Tragödie in Belgien: Torhüter hält Elfmeter und stirbt

Das Drama passierte laut Bild beim Spiel KVC Winkel gegen Westrozebeke in Sint-Eloois-Winkel in der Provinz Westflandern in der zweiten Provinzliga.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte gab der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Gäste. Torhüter Espeel hält und fällt nach seiner Parade auf den Boden, zittert und bleibt liegen.

Die Rettungskräfte eilten auf das Spielfeld und starteten sofort mit einem Defibrillator die Reanimation, allerdings ohne Erfolg. Espeel starb an einem Herzstillstand.