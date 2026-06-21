Belgien gegen Iran live: So steht es beim WM-Spiel

Der mäßige Start von Belgien gegen Ägypten in die Fußball-WM 2026 hat Spuren hinterlassen. In Belgien gibt es eine Debatte über die harmlose Angriffsreihe. Sturmtank Romelu Lukaku dürfte diesmal mehr Minuten bekommen als noch gegen Ägypten.

Wie beim Start gegen Neuseeland werden sich die Augen beim Iran nur bedingt auf die sportliche Leistung richten. Welche Symbole gibt es im Publikum, wie verhalten sich die Profis? Der immense Druck war den Profis um Sturm-Routinier Mehdi Taremi zum Auftakt anzumerken. Für das Team Melli geht es in Inglewood erneut um mehr als um drei Punkte.

Anpfiff ist um 21 Uhr (live ServusTV).