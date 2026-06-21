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Fußball-WM 2026

Belgien gegen Iran live: So steht es beim WM-Spiel

Das magere 1:1 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 hat bei Belgien Spuren hinterlassen. Gegen den Iran (21 Uhr/ live Servus TV) muss nun ein Sieg her.
21.06.2026, 20:00

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Der mäßige Start von Belgien gegen Ägypten in die Fußball-WM 2026 hat Spuren hinterlassen. In Belgien gibt es eine Debatte über die harmlose Angriffsreihe. Sturmtank Romelu Lukaku dürfte diesmal mehr Minuten bekommen als noch gegen Ägypten.

Wie beim Start gegen Neuseeland werden sich die Augen beim Iran nur bedingt auf die sportliche Leistung richten. Welche Symbole gibt es im Publikum, wie verhalten sich die Profis? Der immense Druck war den Profis um Sturm-Routinier Mehdi Taremi zum Auftakt anzumerken. Für das Team Melli geht es in Inglewood erneut um mehr als um drei Punkte.

Anpfiff ist um 21 Uhr (live ServusTV).

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Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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