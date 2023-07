Sohn von Musik-Legende Phil Collins spielt jetzt in Österreich Fußball

WSG-Juniors-Trainer Manuel Ludwiger wurde erst später bewusst, dass der neue Mann ein Sohn des weltberühmten Sängers und Drummers ("In the Air Tonight") ist. "Wir googeln unsere Trainingsgäste, um herauszufinden, wie ihr Karriereverlauf war. Erst da ist es uns aufgefallen", so Ludwiger zur TT. Allerdings gibt es keinen Promi-Bonus, es ging rein um das fußballerische Talent, dass man bei Matthew erkannt hat.