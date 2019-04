Bei Rapid läuft der Countdown: Letzte Chance für Ivan & Co.

Zum vierten Mal seit dem 17. Februar wartet Hartberg heute auf Rapid als Gegner. „ Hartberg hab’ ich schon öfter gesehen als meine Kinder“, scherzt Rapid-Trainer Didi Kühbauer, der im Allianz Stadion (17 Uhr) aber auch Ernsthaftigkeit einfordert: „Wenn jemand an das Cupfinale denkt und nur fünf Prozent nachlässt, ist er zu 100 Prozent draußen.“

Pause für Dibon

So wie der leicht angeschlagene Verteidiger Christopher Dibon, der für das Millionenspiel gegen Salzburg am Mittwoch geschont wird. Durch die angekündigte Rotation bekommen einige Reservisten eine der letzten Chancen auf mehr. Denn der Countdown läuft: Rapid wird umbauen, und die Plätze für den Kader der kommenden Saison sind begehrt.

Auf einen Einsatz hofft Andrei Ivan, der beim 4:2 in Hartberg am Dienstag wieder einmal ohne Scorerpunkt blieb. Die Daten sind eindeutig: Nur ein Liga-Tor (in Runde eins gegen die Admira) und überhaupt keinen Assist schaffte der Flügelstürmer.

Dabei hatte es im Cup in Kufstein so gut begonnen. Das Bild, als er sein Tor unter der Festung mit einem Salto feierte, ging durch Österreich. Aber danach nutzte der 22-Jährige seine extrem starken Anlagen kaum und das hohe Tempo nur, wenn auch der Ball am Fuß war.