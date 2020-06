Bei den Spaniern begehrt ein Reservist auf

Missstimmung ist aber nicht angesagt im Teamcamp der Spanier. Denn Frankreich ist bei großen Turnieren ein Angstgegner der Spanier. Die schieden zuletzt bei der WM 2006 vorzeitig aus – im Achtelfinale mit 1:3 gegen Frankreich. Und haben noch nie bei einer EM oder WM gegen die Franzosen gewonnen. Die spanische Misere begann mit der Finalpleite bei der EM 1984 in Paris. In sechs Duellen setzte es für die Seleccion fünf Niederlagen. Das einzige Remis (1:1) gab es in einem EM-Gruppenspiel 1996. "Ich hoffe, dass diese Pechsträhne am Samstagabend vorbei ist", sagte Vicente del Bosque. "Hoffentlich können sie ihr Kasperltheater mit uns nicht fortsetzen", scherzte Spielmacher Andres Iniesta.