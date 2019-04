Bei Burger-Abschied: ÖFB-Frauen verloren gegen Schweden

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im Abschiedsspiel von ÖFB-Rekordlerin Nina Burger gegen Schweden trotz guter Leistung mit 0:2 verloren. Die ÖFB-Stürmerin wirkte am Dienstagabend in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf in ihrem 109. und letzten Länderspiel noch 24 Minuten mit, blieb bei dem Kurzeinsatz aber ohne Torerfolg. Ihre unangefochtene Bestmarke steht damit bei 53 Treffern.

Die Vorentscheidung vor 2.150 Zuschauern brachte ein halbes Eigentor von Verena Aschauer, die bei einem Klärungsversuch Sofia Jakobsson anschoss (58.). Sarah Puntigams Teamkollegin bei Montpellier durfte sich in ihrem 100. Länderspiel über einen Treffer freuen. In der Schlussphase erhöhte Nathalie Björn auf 2:0 (87.).

Burger wirkte topmotiviert

Für den Weltranglistenneunten war es der vorletzte WM-Test. Für die im Ranking auf Position 23 liegende ÖFB-Auswahl geht es am 17. Juni mit einem Test in der Südstadt gegen die Slowakei weiter, der zugleich die Generalprobe für den Start der EM-Quali im Herbst darstellt.