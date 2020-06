Begeisterung um Barça

Der Magie des FC Barcelona können sich die Fußballfans derzeit kaum entziehen. In der Stadt und in ganz Katalonien sind ohnehin alle schon seit jeher dem Zauber des Vereins verfallen. Aber Messi und seine Kollegen ziehen momentan Fans aus ganz Europa hypnotisch an.

Die "Semana Santa" ist vor allem den Fans außerhalb von Katalonien heilig, um die Stars des FC Barcelona zu huldigen. In dieser heiligen Woche, die hierzulande unaufgeregt als Karwoche bezeichnet wird, pilgern Tausende aus ganz Europa in die Kathedrale Camp Nou.

88.207 Zuschauer passierten am Samstag die Drehkreuze, um ein Ligaspiel gegen Bilbao zu sehen. In dieser Saison kamen nur zu den Duellen mit Erzfeind Real Madrid mehr Zuschauer.