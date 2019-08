"Beendet Waffengewalt": US-Profi setzt bei Torjubel Zeichen

US-Fußball-Profi Alejandro Bedoya hat seinen Torjubel für ein politisches Statement gegen Waffengewalt in den USA genutzt. Einen Tag nach den Bluttaten in El Paso und in Dayton lief der Philadelphia-Kapitän am Sonntag nach seinem Führungstreffer im MLS-Spiel in Washington (5:1) zu einem Mikrofon am Spielfeldrand und rief hinein: "Hey Kongress, tut jetzt etwas! Beendet Waffengewalt! Fangt an!"