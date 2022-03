Bayerns Frauen verloren beim Debüt in der Allianz Arena

Nach Wiederbeginn ließ Aminata Diallo (48.) die Möglichkeit auf das 2:0 aus, sonst spielten fast nur die Münchnerinnen. Sydney Lohmann traf die Stange (66.) und Bühl vergab ebenfalls (67.). Ausgerechnet in der besten Bayern-Phase waren die Gäste in einer Kopie des ersten Tors erfolgreich. Katoto köpfelte nach Baltimore-Corner ein, Torfrau Janina Leitzig sah nicht gut aus. Auf der anderen Seite hatten Wenninger und Co. bei einem Lohmann-Kopfball an die Stange (79.) wieder Aluminiumpech. Zumindest der Anschlusstreffer gelang doch, Bühl belohnte sich mit einem direkten Freistoßtor aus 17 Metern für eine starke Leistung.

Mittwoch: Zweite Chance für Wienroither

Am Mittwoch spielen die Frauen von Arsenal gegen Wolfsburg. Vergangenen Herbst kickte Laura Wienroither noch für Hoffenheim, sorgte in der deutschen Liga für Aufsehen. Genau wie in der Champions League, wo es in der Gruppenphase unter anderem gegen Arsenal ging. In London hatten die Deutschen keine Chance, verloren klar mit 0:4.

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel am letzten Spieltag schien für Wienroither und ihre Kolleginnen aussichtslos, Hoffenheim musste mit fünf Toren Unterschied gewinnen, um es doch noch ins Viertelfinale zu schaffen. Hoffenheim scheiterte – auch wenn knapper als erwartet. Ein 4:1-Erfolg war zu wenig. Für Wienroither lief der Abend gar nicht gut, ihr Klärungsversuch landete im eigenen Tor. Die Deutschen waren somit ausgeschieden, das Abenteuer Königsklasse war für diese Saison beendet. Nicht aber für Wienroither. Die mittlerweile 23-jährige Oberösterreicherin hatte Eindruck hinterlassen, auch beim Trainer von Arsenal.