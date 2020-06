Bayern München verpflichtet Sarah Zadrazil

Teamspielerin Sarah Zadrazil wechselt zum FC Bayern. Die 27-Jährige aus St. Gilgen war seit 2016 bei Potsdam in der deutschen Frauen-Bundesliga. In München unterschrieb sie einen Vertrag bis 2023.

Zadrazil sieht den FC Bayern als nächsten Schritt an: „Der FC Bayern München ist einer der besten Vereine in Europa mit einer unglaublich guten Mannschaft, perfekten Bedingungen und einer super Stadt. Es ist für mich genau die richtige Adresse, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und mich nochmal auf sportlicher und persönlicher Ebene weiterzuentwickeln.“

Ihr neuer Trainer Jens Scheuer freut sich über die Verpflichtung der Österreicherin: „Sarah ist eine sehr dynamische und extrem zweikampfstarke Führungsspielerin. Sie ist bei Turbine Potsdam eine starke Führungsperson und nicht ohne Grund ein sehr bekanntes Gesicht in der Bundesliga. Sie hat ein richtiges Kämpferherz und bringt viele Tugenden in unser Team mit ein."