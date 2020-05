Bayern weiter, Schalke raus

Bayern München hat sich nach Rot für einen unbeherrschten Franck Ribéry ins Viertelfinale des DFB-Pokals gezittert. Trotz fast einer Spielhälfte in Unterzahl setzten sich die Münchner am Dienstag mit 2:0 (1:0) beim FC Augsburg durch und steht zum sechsten Mal in Serie unter den besten Acht.

In einem Duell mit reichlich Aufregern erzielte Mario Gomez (26. Minute) vor 30.660 Zuschauern in der SGL-Arena die Führung, Xherdan Shaqiri (85.) erlöste die Münchner. Wegen einer Tätlichkeit musste Ribéry, der als bis dahin bester Bayer das 1:0 vorbereitet hatte, zu Beginn der zweiten Halbzeit vom Platz (47.).

Trotz der Serie von zehn Ligapartien ohne Sieg zeigte Augsburg zunächst keine übertriebene Ehrfurcht und erwies sich wie von Sammer erwartet als schwieriger Gegner. Im Vergleich zum 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach beim Liga- Hinrundenabschluss hatte Bayern-Coach Jupp Heynckes sein Team auf vier Positionen verändert. Für den wegen Magen-Darm-Problemen schon vor der Partie zurückgereisten Jerome Boateng rückte Daniel van Buyten in das Abwehrzentrum. Anstelle des zuletzt glücklosen Mario Mandzukic durfte Mario Gomez in die Sturmspitze.

Und der Nationalstürmer bewies gleich beim ersten gefährlichen Bayern-Vorstoß in den gegnerischen Strafraum seine ganze Abgeklärtheit. Eine Hereingabe des spielfreudigen Ribéry drückte Gomez aus kurzer Distanz lässig zur schmeichelhaften Führung über die Linie und Alexander Manninger keine Chance.

Auch vom Rückschlag zeigte sich Augsburg keinesfalls geschockt, lieferte jedoch einen erneuten Beweis seiner Abschlussschwäche. Zunächst parierte der glänzende Neuer einen Schuss von Sascha Mölders akrobatisch (37.) und hielt wenig später erneut gegen die einzige FCA-Spitze. Dennoch hätten die Bayern wegen des klaren Treffers von Timoschtschuk mit 2:0 in die Halbzeit gehen müssen.

Nach dem Platzverweis für Ribéry wurde die Partie hektisch und endgültig zum Pokalfight. Für hartes Einsteigen holten sich David Alaba und Timoschtschuk Gelb ab, das übersehene Handspiel von Dante heizte die Stimmung weiter an. Augsburg drängte und drückte auf den Ausgleich, blieb aber glücklos. Stattdessen behielt Shaqiri vor Manninger die Nerven und entschied die Partie.