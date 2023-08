Bayern: Tauziehen um Harry Kane, Probleme bei Goalie Neuer

Der FC Bayern gibt im Transferpoker um seinen Wunschstürmer Harry Kane nicht nach.

Wie der TV-Sender Sky UK am Mittwoch berichtete, starteten die Münchner Vereinsbosse und die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur am Dienstagabend eine neue Verhandlungsrunde. Demnach wurde bis in die frühen Morgenstunden an dem Transfer des englischen Nationalmannschaftskapitäns gefeilt.

Mit einem vierten und vermutlich letzten Angebot wollen die Münchner Tottenham offenbar zum Einlenken bewegen. Die Offerte, die der deutsche Fußball-Rekordmeister nach Sky-Infos bis Mittwoch einreichen wollte, soll im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen.