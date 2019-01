Bayern-Stürmer Wagner vor dem Wechsel nach China

Nach nur einem Jahr bei Bayern München kehrt Sandro Wagner dem deutschen Rekordmeister schon wieder den Rücken zu. Wagner soll beim chinesischen Erstligisten Tianjin Teda ein Thema sein. Der Mittelstürmer, der als Alternative für Robert Lewandowski geholt wurde, erhofft sich in China mehr Spielpraxis, nachdem er zuletzt gegen Hoffenheim und Stuttgart nicht im Kader stand.

Bei Bayern ist er neben Lewandowski zwar der einzige Stürmer, aber mit den offensiv einsetzbaren Serge Gnabry, James Rodriguez und Thomas Müller ist die Konkurrenz groß. Seit Niko Kovac Trainer beim FC Bayern ist, konnte Wagner er nur sieben Einsätze sammeln, Tore verbuchte er dabei keine. Nur am fünften Spieltag gegen Augsburg (1:1) stand er in der Startelf und wurde in der 75. Minute ausgewechselt.

Vergangenen Winter kam der frühere deutsche Nationalspieler mit hohen Erwartungen aus Hoffenheim an die Säbener Straße, wo er es aus dem Nachwuchs in die Bundesliga schaffte; der Durchbruch gelang ihm aber auch im zweiten Anlauf in München nicht. Bei Tianjin Teda würde Wagner auf zwei deutsche Landsmänner treffen - Trainer Uli Stielike und Innenverteidiger Felix Bastians sind Tabellen-14. der abgelaufenen Saison aktiv.