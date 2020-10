Bayern München: Rotation statt Belastungsproben

Das waren noch Zeiten, als man von Rotation nur im Physikunterricht gehört hat – und nicht im Fußball. Am 13. November 1985 spielte Søren Lerby am Nachmittag für Dänemark in der WM-Qualifikation in Irland. Er wurde nach einer Stunde ausgetauscht, hüpfte in Dublin ins Flugzeug und schaffte es, beim Cupspiel seines Klubs Bayern München in Bochum in der zweiten Halbzeit eingesetzt zu werden. Am 11. November 1987 spielte Mark Hughes für Wales in Prag und wurde später am Abend in München beim 3:2 der Bayern gegen Gladbach eingewechselt.

Am Donnerstag müssen die Bayern die Nachtragspartie der ersten Runde des deutschen Cups gegen den 1. FC Düren spielen. Trainer Hansi Flick wird sich personell einiges einfallen lassen müssen, da zahlreiche Spieler auf Länderspielreisen sind. Ganz so verrückt wie in den 1980ern wird es diesmal bei den Bayern nicht ablaufen.