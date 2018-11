Bayern München: Das Remake des FC Hollywood

Dass sie kurz darauf den Beitrag wieder gelöscht und sich öffentlich bei Niko Kovac entschuldigt hat, kann nichts am Bild ändern, das der FC Bayern in den vergangenen Wochen abgibt. Das typische Münchner Selbstverständnis scheint dem Serienmeister irgendwie abhanden gekommen zu sein, der Klub hinkt zunehmend den eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterher. „Es ist aktuell nicht so, dass wir durch die Liga fliegen“, gestand denn auch Thomas Müller. Die Bayern stolpern vielmehr durch die Bewerbe. Im DFB-Pokal mühte sich der Meister gegen den Viertligisten Rödinghausen (2:1), in der Liga reichte es am Wochenende daheim gegen Freiburg nur zu einem 1:1.

Vor allem im eigenen Stadion war zuletzt wenig von der gewohnten Mia-san-mia-Mentalität zu merken, mit der die Bayern die Gegner in der Vergangenheit häufig zu Statisten degradiert hatten. Nimmt man das 1:1 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam hinzu, konnten die Bayern keines der letzten vier Pflichtspiele in der Allianz-Arena gewinnen.