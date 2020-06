Bayern mit Top-Transfer: Sane-Wechsel nach München perfekt

Dabei soll der Flügelspieler sogar deutlich billiger zu haben gewesen sein, als dies noch vor der Corona-Krise der Fall gewesen wäre. So soll Sane "weniger als 50 Millionen Euro" kosten, so die Bild.

Sane will Manchester City verlassen

Der FC Bayern war am Abend zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach dpa-Informationen wurde Sane-Berater Damir Smoljan aber am Dienstag in München gesehen. Er soll zu Gesprächen mit dem Klub in der Stadt gewesen sein.

City-Trainer Pep Guardiola hatte zudem am vergangenen Freitag bestätigt, dass der deutsche Flügelspieler ein neues Vertragsangebot von City abgelehnt habe und den Verein verlassen wolle.