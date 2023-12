Baustart im Jänner: Der ÖFB bekommt sein Heim in Aspern

Der Spatenstich für die neue Heimstätte des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) in Wien-Aspern wird im Jänner 2024 erfolgen. Wie der ÖFB am Freitag mitteilte, sind alle administrativen Weichen für den ÖFB-Campus gestellt. "Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass auch in den 'Schlussminuten' alle Kräfte gebündelt wurden, um dieses historische Projekt für den ÖFB und seine Nationalteams Realität werden zu lassen", sagte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.

Der ÖFB-Campus wird neben einem Kleinstadion drei weitere Rasenplätze, einen Kunstrasenplatz, Kabinen- und Funktionsräume sowie Unterbringungsmöglichkeiten auch moderne Büroräumlichkeiten für die ÖFB-Geschäftsstelle umfassen. Das Infrastrukturprojekt, das den Vorbildern anderer Länder folgt, soll 70 bis 75 Millionen Euro kosten und wird zu je einem Drittel durch ÖFB, Stadt Wien und Bund finanziert.

Der ÖFB rechnet mit einer Fertigstellung Ende 2025. Das Bauvorhaben wird von der Strabag als Totalunternehmer umgesetzt.