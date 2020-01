Basler Bankerldrücker wird zum Salzburger Rekordmann

Lange war Max Wöber wohl nicht der teuerste Spieler der österreichischen Bundesliga. Rund zehn Millionen Euro soll Salzburg für den ehemaligen Rapid-Verteidiger im August 2019 an den FC Sevilla bezahlt haben. Wenn nun die in der Schweiz kolportierte Ablöse von zwölf Millionen Franken (11,21 Mio. €), die die Salzburger an den FC Basel für Noah Okafor überweisen sollen, stimmen, dann wird der Flügelspieler zum Rekordspieler.

Noch fehlt die offizielle Bestätigung des Transfers, diese könnte aber noch im Laufe des heutigen Freitag erfolgen. Okafor wäre der vierte neue Spieler im Kader des Serienmeisters nach dem von Altach heimgeholten Mergim Berisha, dem bisherigen Liefering-Spieler Karim Adeyemi und dem von St. Pauli zurückgekommenen Youba Diarra, der allerdings aktuell am Knie verletzt ist.