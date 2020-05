Basel verpasst Europa-League-Wunder

Sieben Titel hätte der noch regierende Champions-League-Sieger Chelsea diese Saison holen können – mit dem Finale in der Europa League bleibt dem Team von Trainer Rafael Benitez zumindest noch eine letzte Chance. Am 15. Mai wartet dort in Amsterdam Benfica Lissabon. Die Mannschaft von Coach Jorge Jesus schlug in einer hochklassigen Partie Fenerbahce mit 3:1 – dies reichte nach der 0:1-Hinspielniederlage.

Für die Portugiesen ist es das erste internationale Finale seit 1990 – damals unterlagen sie im Landesmeister-Pokal dem AC Milan. 1961 und 1962 konnte der 32-fache portugiesische Meister den Bewerb gewinnen, fünf Mal scheiterte er im Finale.