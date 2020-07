Barcelona verstimmt die Palästinenser

Fußball verbindet, heißt es. Manchmal kann aber auch das weltumspannende Spiel tiefe Gräben nicht zuschütten. Der FC Barcelona hat den 26-jährigen Gilad Schalit zum Clásico gegen Real Madrid am Sonntag eingeladen. Die Palästinenser-Organisation Hamas hatte den israelischen Soldaten nach seiner Entführung über fünf Jahre im Gazastreifen festgehalten. Im Oktober 2011 kam er im Austausch gegen 1027 palästinensische Häftlinge frei. Mittlerweile arbeitet Schalit als Sportreporter.

Pro-palästinensische Organisationen forderten in einem Brief den Vereinspräsidenten Sandro Rosell auf, den Israeli wieder auszuladen. Laut einem Bericht des israelischen Internetportals Walla reagierte Barça mit einer klaren Botschaft: Das spanische Innenministerium werde Schalit persönlich beschützen, solange er sich in Barcelona aufhalte, hieß es.

Palästinenser erhoben zudem den Vorwurf, Schalit sei durch die Bemühungen "der zionistischen Lobby in Europa" eingeladen worden. Ein Hamas-Vertreter kündigte an, dass kein TV-Sender im Gazastreifen die Spiele von Barcelona zeigen werde. Auch würden keine Zeitungen über den Verein schreiben. Barcelona ist der beliebteste Fußballklub in den Palästinensergebieten. Viele Kinder tragen Trikots des spanischen Vereins.