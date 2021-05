Barcelona verspielt bei Levante wohl seine Titelchance

Der große FC Barcelona hat im spanischen Titelkampf zwei Punkte liegen gelassen. Bei Abstiegskandidat Levante kamen die Katalanen am Dienstagabend nicht über ein 3:3 hinaus. Die Gastgeber aus dem Vorort Valencias machten mit dem Punktgewinn einen Schritt Richtung Klassenerhalt, der nun so gut wie fix ist.

Für Barca bedeutet das Remis zwei Spieltage vor dem Saisonende nichts gutes. Mit einem Sieg wäre man zumindest bis Mittwoch an Atletico Madrid vorbeigezogen. So allerdings bleibt man Zweiter, sollte Atletico am Mittwoch das Heimspiel gegen Real Sociedad (22 Uhr) gewinnen, hätten die Madrilenen bereits vier Punkte Vorsprung auf Barcelona.

Am Donnerstag könnte dann auch noch Erzrivale Real an den Katalanen vorbeiziehen. Die Königlichen liegen aktuell auf Platz drei und stehen vor einem Auswärtsspiel in Granada.