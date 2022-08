Aubameyang soll bei Überfall einen Kieferbruch erlitten haben

Der Raubüberfall auf Fußballprofi Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona am Montag dürfte gravierendere gesundheitliche Folgen für den Stürmer haben. Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige dabei einen Kieferbruch erlitten haben. Aubameyang drohe eine Zwangspause von bis zu einem Monat, falls sich die Verletzung bestätigen sollte, schrieben die Zeitung "Marca" und andere spanische Medien am Mittwoch und zitierten das Online-Magazin "The Athletic".