Barcelona schlägt Villarreal im Cup

Der FC Barcelona gewann am Mittwoch das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Cup gegen Villarreal im Camp Nou mit 3:1 (1:0). Die Tore für den Rekordpokalsieger erzielten Messi (41.), Iniesta (49.) und Pique (64.). Außerdem scheiterte Neymar beim Stand von 3:1 vom Elfmeterpunkt. Für den Gegner von Salzburg im Europa-League-Sechzehntelfinale traf Trigueros (48.) zum zwischenzeitlichen 1:1.

Das Rückspiel findet am 4. März statt. Barcelona hatte am 1. Februar auch das jüngste Duell der beiden Klubs in der Meisterschaft für sich entschieden. Die Katalanen beendeten damals mit einem 3:2 die Villarreal-Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage.