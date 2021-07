Barcelona-Coach Koeman glaubt an die Zukunft von Yusuf Demir

Nach seinem Interview auf der Barcelona-Homepage in gutem Englisch bekam Yusuf Demir am Montag Lob von Star-Trainer Ronald Koeman. Aber wohl eher nach den Leistungen im Training.

Der Niederländer freute sich nach der Verpflichtung von Memphis Depay über die Youngsters, die derzeit mit der Profi-Mannschaft trainieren. "Da sind junge Spieler wie Balde, Nico and Gavi and auch Neuzugang Demir, die großartige Spieler werden können. Wir müssen ihnen Zeit geben, sich an das A-Team zu gewöhnen."

Koeman weiß, dass Barcelona vor einem Umbruch steht: "Wir sind bereit für die Youngsters. Sie sind die Zukunft unseres Klubs."