Barcelona holt auf: Sechster Liga-Sieg in Serie

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Die Katalanen setzten sich bei Betis Sevilla spät mit 3:2 durch. Der Siegtreffer ging auf das Konto des 21-jährigen Portugiesen Trincao, der sein erstes Tor für „Barca“ erzielte. Die zweitplatzierte Mannschaft von Ronald Koeman hat mit zwei Spielen mehr sieben Punkte Rückstand auf Leader Atletico Madrid, der erst am Montag auf Celta de Vigo trifft.

Den Umschwung nach 0:1-Rückstand brachte am Sonntag der zunächst geschonte Superstar Lionel Messi. Der Argentinier besorgte keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Schuss ins kurze Eck den Ausgleich (59.) und leitete auch das 2:1 ein (68.), das letztlich als Eigentor von Victor Ruiz gewertet wurde. Der Pechvogel glich kurz darauf per Kopf wieder aus (75.).