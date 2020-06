Barça: Guardiola geht, Vilanova übernimmt

Am Vormittag gab Guardiola den Spielern die Entscheidung bekannt und machte sich noch während des Trainings auf den Weg ins fünf Kilometer entfernte Nou-Camp-Stadion. Im dortigen Pressesaal war Guardiola am 17. Juni 2008 als Trainer des FC Barcelona – davor hatte er ein Jahr lang die B-Mannschaft betreut – präsentiert worden. Fast vier Jahre und 13 Titel danach steigt Guardiola aus.

Kurz vor halb zwei wurde das Aus dann tatsächlich verkündet.

"Ich fühle mich leer, vier Jahre sind eine Ewigkeit, besonders als Trainer des FC Barcelona. Diese vier Jahre haben mich ausgelaugt", sagte Guardiola. Er gilt als Besessener dieses Sport, als Tüftler, der viel Energie in seine Arbeit investiert. Das Aus in der Champions League war der Tupfen auf dem i im Wort Abschied. Schon vor einem Jahr hatte man ihm die Erschöpfung angemerkt. Er hatte auch nur noch einer Vertragsverlängerung um ein Jahr zugestimmt. "Mir fehlt ein bisschen die Freude, um weiterzumachen", bekannte er zudem. Die Entscheidung habe er eigentlich schon im Dezember getroffen. "Aber ich konnte es den Spielern nicht sagen." Zu viele Ziele waren noch zu verfolgen. Mit der Meisterschaft und der Champions League wurden aber zwei verpasst. Nur noch der Sieg im Cupfinale gegen Bilbao ist noch möglich.

Nur zehn Minuten nach Beginn der Pressekonferenz gab es dann die nächste Überraschung, nannte der Klubchef den Namen des neuen Trainers. Wer aufgrund der Suche nach einem Nachfolger mit einem europaweiten Trainerkarussell gerechnet hatte wurde enttäuscht. Rosell verkündete den Namen des Nachfolgers: Tito Vilanova. Und mit dem weithin Unbekannten setzt Barcelona auf Kontinuität.

Der 32-jährige Vilanova ist Katalane, spielte mit Guardiola Ende der 80er-Jahre in der B-Mannschaft von Barcelona. Während sein Freund eine Weltkarriere machte, kickte Vilanova nur ab und zu bei Klubs in der ersten Liga. 2007 übernahm Guardiola als Trainer die B-Mannschaft von Barcelona, holte sich seinen Freund als Assistenten, ein Jahr später stiegen beide in die A-Mannschaft auf.