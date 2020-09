Barca-Coach Koeman über Messi: "Normal, dass er traurig ist"

Am Donnerstag war der Transfer von Suarez zu Atletico Madrid vermeldet worden, was wiederum heftige Kritik von Messi an der Klubführung zur Folge hatte. Der Argentinier wollte Barca im Sommer verlassen, erhielt vom Verein aber keine Freigabe zu vernünftigen Konditionen. Der Vizemeister startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Villarreal in die neue Liga-Saison.