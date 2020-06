Barazite in Monaco nur Bankdrücker

Nacer Barazite war wohl der auffälligste Spieler in Österreich im Herbst 2011. Die Torquote des Niederländers war schlichtweg überragend. In 32 Pflichtspielen erzielte Barazite 19 Treffer, darunter elf in zwölf Europa-League-Spielen, für die Austria.



Deshalb war es keineswegs überraschend, dass der niederländische Unter-21-Teamspieler in der Winterpause verlassen hat. Überraschend war aber irgendwie doch, dass es nur für einen Transfer in die zweite französische Liga gereicht hat. Abstiegskandidat AS Monaco verpflichtete Barazite um kolportierte 4,5 Millionen Euro.