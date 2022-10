Ballon d'Or: Dennis Rodmans kickende Tochter überraschte alle

Nicht ihr einziger Rekord. Trinity schlug von Beginn an ein in der NWSL, traf gleich fünf Minuten nach ihrer ersten Einwechslung, hatte großen Anteil am Titel von Washington im Vorjahr mit dem Assist zum Siegestor im Finale gegen die Washington Red Stars und wurde damit auch zur jüngsten Spielerin, die ein Tor in den Play-offs vorbereitet hat.

Rodman kommt als flinke Angreiferin meistens über den Flügel und stieg nicht nur sportlich auf wie ein Komet. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die 20-Jährige durch ihren neuen Vertrag bis 2024 mit einem Jahresgehalt von 240.500 Euro die bestbezahlte Spielerin der US-Frauenliga.

Vater Dennis müsste demzufolge ziemlich stolz sein auf seine Tochter. Allerdings: Die beiden pflegen kein besonders gutes Verhältnis. „Mein Vater spielt keine große Rolle in meinem Leben“, ließ Trinity via Instagram wissen, nachdem ihr Vater sie mit seinem Besuch bei einem Play-off-Spiel überrascht hatte.