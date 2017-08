Austrias Filipovic wechselt in die Türkei

Die Wiener Austria muss kurz vor dem Europa-League-Play-off-Hinspiel in Osijek einen Abgang verkraften. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, verlässt Innenverteidiger Petar Filipovic den Klub und wechselt in die türkische Liga zum Konyaspor.

Der 26-Jährige machte damit von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die Geschäftsführer Markus Kraetschmer in einem Sky-Gespräch nach dem Bundesliga-Match gegen den LASK bestätigt hatte, Gebrauch. "Ich befasse mich erstmal mit der Lage hier, der Rest ist nicht so wichtig, damit sollen sich andere befassen. Ich fühle mich wohl hier. Mal sehen", hatte Filipovic selbst zu Sky gesagt.

In Osijek muss Austria-Trainer Thorsten Fink experimentieren. Neben dem gesetzten Heiko Westermann wird nun in der Innenverteidigung ein unerfahrener Mann spielen müssen - Alexander Borkovic oder Abdul Kadiri Mohammed.