Austria-Trainer Helm: "Es liegt uns fern, zu provozieren"

Ende April blühen in Wien wieder die Veilchen. Nach zwei Siegen über Meister Sturm steht die Wiener Austria an der Tabellenspitze. Vor allem beim 1:0-Erfolg in Graz am Sonntag, wo man die meiste Zeit in Überzahl spielte, gab es viel Pfeffer. Und dennoch blieb die Austria ruhig. Trainer Stephan Helm hebt auch nach der Tabellenführung nicht ab, bleibt sachlich auf dem Boden und spricht über die Gründe, warum seine Mannschaft nun sogar als leichter Titelfavorit in die letzten vier verbleibenden Runden gehen wird.