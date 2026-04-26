0:0 im Hit: Austria-Frauen machen Schritt Richtung Titel

Die Wiener Austria bleibt in der Frauen-Bundesliga auf dem Weg zum Premierentitel. Der Tabellenführer erreichte am Sonntag im Spitzenspiel bei Serienmeister SKN St. Pölten ein torloses Remis, der Vorsprung auf die Niederösterreicherinnen beträgt weiter sechs Zähler. Für die noch ungeschlagene Austria war es bei 17 Siegen das zweite Unentschieden der Saison. Fünf Runden sind noch zu spielen. Das Duell der Austria mit St. Pölten steht am 30. Mai im Finish zum vierten Mal an.

In der NV Arena entwickelte sich vor 526 Zuschauern von Beginn an ein intensives Spiel, in dem beide Teams auch mit Härte ans Werk gingen. Die besten Chancen der ersten Halbzeit ergaben sich schon in der Anfangsphase. Zunächst tauchte Lotta Cordes nach einem Freistoß in der 6. Minute gefährlich im Strafraum auf, vier Minuten später parierte Austria-Torfrau Jasmin Pal einen gut angetragenen Schuss von Leila Peneau. Chancen auf beiden Seiten Bei der auch im Cupfinale stehenden Austria agierte Neo-Teamspielerin Louise Schöffel nahe an Gelb-Rot. Bereits verwarnt, ging sie nach einer knappen halben Stunde erneut hart in einen Zweikampf. SKN-Trainer Laurent Fassotte reklamierte zu heftig und sah seinerseits die Gelbe Karte.