Reinigungskraft fand Leiche in Arena von Schalke 04

In der Arena von Schalke 04 ist eine Leiche gefunden worden. Es habe sich um einen älteren Mann gehandelt, der an einer natürlichen Todesursache starb, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des deutschen Fußball-Traditionsclubs dabei gewesen, am Donnerstag wurde er von einer Reinigungskraft entdeckt. Warum sein Fehlen nicht auffiel und er erst am folgenden Tag gefunden wurde, ist laut Polizei unklar.