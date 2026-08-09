In der Bundesliga will es noch nicht klappen für die Austria in dieser Saison. Nach dem 0:2 gegen Meister LASK stehen die Veilchen nach zwei Runden punkte- und torlos am Tabellenende.

Routinier Dragovic flog nach starker violetter Leistung in der Schlussphase mit Rot vom Platz.

Dabei gab es für die Austria vor Anpfiff gleich zwei gute Nachrichten. Eggestein hatte seine Wadenprobleme in den Griff bekommen und konnte beginnen. Auch Abwehrchef Dragovic stand erstmals nach seiner Gehirnerschütterung wieder in der Startelf.

Der erste Aufreger der Partie: Dragovic mit einer punktgenauen Spielverlagerung auf Lee, der ausnahmsweise auf der rechten Seite auftauchte. Die Flanke des Südkoreaners verwandelte Buhari per Kopf zum viel umjubelten Führungstreffer.

Die Freude dauerte allerdings nur rund zwei Minuten, also so lange wie der VAR-Check. Der Treffer zählte aber wegen einer Abseitsstellung nicht.