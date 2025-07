1:2 gegen Hertha: Ein Traumtor von Sarkaria reichte der Austria nicht

Die Wiener Austria ist im Großen und Ganzen bereit für die neue Saison. Der Test gegen Hertha BSC war ein willkommener Gratmesser für die kommenden Aufgaben, auch wenn man am Ende mit 1:2 als Verlierer die Generali Arena verließ. Sarkaria traf aus einem sehenswerten Freistoß zum 1:1-Ausgleich, die Austria hatte durchaus ihre Chancen auf einen Sieg, der eingewechselte Raguz verschoss einen Elfmeter. Doch das Resultat war ohnehin nur zweitrangig.

Die Ziele sind intern gesteckt, „aber es ist noch zu früh, um darüber zu reden“, meint Trainer Stephan Helm, der weiß, dass die Transferzeit noch lange nicht vorüber ist, Spieler noch kommen oder gehen könnten. Klar sei aber für alle, dass man im Cup so weit wie möglich kommen möchte, in der Conference League die Ligaphase erreichen will und in der Liga wieder eine gute Figur machen sollte. „Unser Selbstvertrauen ist nach der letzten Saison gewachsen, trotzdem sollten wir nicht zu viel reden.“