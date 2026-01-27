Die Wiener Austria hat also einen Nachfolger für Jürgen Werner gefunden und mit Tomas Zorn einen neuen Sportvorstand. Damit steht der Klub genau dort, wo er im August 2025 schon gewesen war, als Werner seinen Rücktritt erklärte. In der Zwischenzeit hat man hinter den Kulissen munter weiter gestritten, diskutiert, Fakten über den jeweils anderen gesammelt, gedroht, mit Hackeln geschmissen und sich über Medien wechselseitig etwas Nettes ausgerichtet. Ein Kindergarten ist ein seriöser und erwachsener Zirkel im Vergleich zu den Violetten.

Vielmehr glich der Fußballklub einem Schachbrett, auf dem taktiert und mit Figuren hin und her geschoben wurde. Hier der Verein, dort die Investorengruppe WTF, der auch Jürgen Werner angehört. Die Komplexität der violetten Struktur sorgt für gegenseitige Abhängigkeiten und Interessenskonflikte, die unweigerlich zu Dissonanzen führen. Wenn dann noch Eitelkeiten und Machtstreben ins Spiel kommen und den Fußball ins Abseits stellen, wird es beschämend und Image schädigend.

So mancher jubelte schon über den Rückzug von Jürgen Werner als Sportvorstand, erkannte aber nicht die Problematik, dass der Oberösterreicher als Investor samt Syndikatsvertrag immer noch ausreichend Mitspracherecht besitzt und darüber hinaus einen Hebel besitzt, um die andere Seite gehörig zu ärgern. Ruhe wird erst dann einkehren bei der Austria, wenn eine Seite endgültig gewinnt und die andere von dannen zieht. Als einfachste Variante diesbezüglich erscheint, dass die Austria von ihrem Recht, die WTF-Anteile zurückzukaufen, Gebrauch macht. Seit eineinhalb Jahren unternimmt man den Versuch, scheitert aber stets am Aufbringen der nötigen Summe (zwischen 7 und 10 Millionen).