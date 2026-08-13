Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Fußball

Europacup live: So steht es bei Austria vs. Beitar Jerusalem

Die Austria geht mit einem 2:1-Vorsprung ins Rückspiel gegen Beitar Jerusalem. Ziel ist das Play-off in der Conference League.
13.08.2026, 20:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Austrias Buhari

Die Wiener Austria möchte Donnerstagabend (20.30 Uhr/live ORF 1) den nächsten Schritt in Richtung Ligaphase der Fußball-Conference-League gehen. Das Team von Trainer Stephan Helm geht daheim in die Retourpartie der dritten Qualifikationsrunde gegen Beitar Jerusalem mit einem 2:1-Polster. „Es ist eine gute Ausgangssituation, aber ich erwarte ein Spiel mit einem mutig auftretenden Gegner“, sagte Helm.

Die Austria atmet auf: Der neue Trikotsponsor ist da

Da bereits ein Remis vor Heimpublikum zum Aufstieg reicht, ist die Devise innerhalb der Mannschaft klar. „Wir wollen eine Runde weiterkommen. Wenn du so eine gute Ausgangslage erarbeitet hast, dann willst du ins Play-off. Das ist unser Ziel, dass wir das Spiel gewinnen vor unseren Fans“, erklärte am Mittwoch Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl.

Austria Wien Conference League UEFA
kurier.at, gut  | 

Kommentare