Europacup live: So steht es bei Austria vs. Beitar Jerusalem

Die Wiener Austria möchte Donnerstagabend (20.30 Uhr/live ORF 1) den nächsten Schritt in Richtung Ligaphase der Fußball-Conference-League gehen. Das Team von Trainer Stephan Helm geht daheim in die Retourpartie der dritten Qualifikationsrunde gegen Beitar Jerusalem mit einem 2:1-Polster. „Es ist eine gute Ausgangssituation, aber ich erwarte ein Spiel mit einem mutig auftretenden Gegner“, sagte Helm.

Da bereits ein Remis vor Heimpublikum zum Aufstieg reicht, ist die Devise innerhalb der Mannschaft klar. „Wir wollen eine Runde weiterkommen. Wenn du so eine gute Ausgangslage erarbeitet hast, dann willst du ins Play-off. Das ist unser Ziel, dass wir das Spiel gewinnen vor unseren Fans“, erklärte am Mittwoch Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl.