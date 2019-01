Austria unterliegt in Testspiel gegen Wiener Neustadt

Fünfter gegen Sechster, so hieß das Duell am Mittwoch: Der Fünfte der Bundesliga, die Wiener Austria, gegen den Sechsten der zweiten Liga, den SC Wiener Neustadt. Der Sieger war am Ende ein wenig überraschend nicht der Bundesligist, sondern die Wiener Neustädter - ein Tor von Mario Stefel in der 83. Minute bescherte dem Außenseiter den kleinen Prestige-Erfolg.