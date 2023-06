Austria trifft in der Conference-League-Qualifikation auf Banja Luka

Die Wiener Austria reist in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League nach Bosnien-Herzegowina. Die Wiener erhielten in der UEFA-Auslosung am Mittwoch den FK Borac Banja Luka als Gegner. Das Hinspiel am 27. Juli wird in Wien über die Bühne gehen, das Rückspiel ist eine Woche später am 3. August angesetzt. Die Austria war in der zweiten Qualifikationsrunde gesetzt. Die Favoritner hatten sich über das Play-off der Bundesliga in den Europacup gekämpft.

Um in die Gruppenphase der Conference League vorzustoßen, müsste die Austria neben der zweiten und dritten Quali-Runde auch das anschließende Play-off überstehen.