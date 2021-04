Austria-Trainer Stöger vor Treffen mit Köln-Sportchef Heldt

Eine Rückkehr von Peter Stöger zum deutschen Bundesligisten 1. FC Köln könnte näherrücken. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtete, steht am Wochenende in Wien ein Treffen zwischen dem Noch-Austria-Coach und dem Kölner Sport-Geschäftsführer Horst Heldt auf dem Programm.