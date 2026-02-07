Austria fordert St. Pölten: Ein Kracher als Anpfiff fürs Frühjahr

„Ich mag diese Herausforderung und finde es gut, dass es gleich mit solchen Spielen losgeht.“ Austria-Verteidigerin und Ex-Teamkapitänin Carina Wenninger freut sich auf das Liga-Duell mit SKN St. Pölten, dem ständigen Doublesieger in Österreich, dem Maß aller Dinge in Sachen Frauenfußball. Der Anpfiff ertönt am Samstag um 14 Uhr in der Generali Arena. Zwei Mal konnten die Veilchen die Niederösterreicherinnen im Herbst bezwingen, einmal in der Liga, einmal im Cup. „Ich bin gespannt, wo beide Teams stehen.“

Wenninger erwartet den SKN stärker als im Herbst, weil der neue Trainer endlich eine volle Vorbereitung Zeit hatte. „Da hat er sicher seine Inhalte einbringen können.“ Drei Punkte beträgt der Vorsprung der Wienerinnen, daher können selbst bei einem Sieg der Austria von einer Vorentscheidung keine Rede sein. Vielmehr braucht es einen gelungenen Start für die kommenden Europacup-Aufgaben der Austrianerinnen gegen Sparta Prag, wo es um den Einzug ins Halbfinale geht. Ist die Austria reif für einen Titel, sei es Liga oder Cup? „Es ist noch ein langer Weg. Gefühlt haben wir einen überragenden Herbst gespielt und sind dennoch nur drei Punkte vorne. Da kann noch viel passieren.“ Außerdem, so Wenninger, möchte man nicht nur eine einzige tolle Saison hinlegen, sondern sich mittel- bis langfristig dermaßen etablieren, um stets um Trophäen mitzuspielen.