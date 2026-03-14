Austria gegen SKN St. Pölten: Neustart im Kampf um das Ende einer Ära

Nach dem zehnten Meistertitel in Folge für St. Pölten deutet in der Frauen-Bundesliga in dieser Saison alles auf das Ende einer Ära hin: Der SKN hat beide Duelle mit der Austria verloren und ist noch dazu im ÖFB-Cup gegen die Wienerinnen ausgeschieden.

Noch hat der Serienmeister alles in eigenen Händen und Füßen – das liegt am 2024 geänderten Modus. Aber auch damit könnte es nach der zu Ende gehenden Länderspielpause vorbei sein: St. Pölten tritt am Sonntag bei den starken Altacherinnen an, die auf Rang drei liegen.

Leader Austria spielt heute in Salzburg, wo es seit dem Einstieg von Red Bull wie erwartet bergauf geht – aktuell ist der frühere FC Bergheim Fünfter.