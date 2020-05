Austria setzt sich in Mattersburg durch

So aber durfte die Austria ihren Frust der letzten Wochen verarbeiten, vor allem jenen vom verlorenen Europacup-Spiel am Donnerstag. Trainer Karl Daxbacher hatte an drei Positionen Veränderungen vorgenommen. Ortlechner spielte statt Rogulj in der Innenverteidigung, Mader ersetzte Hlinka im Zentrum und Gorgon kam statt des verletzten Jun in die Mannschaft. In dessen Rolle hinter den Spitzen schlüpfte Barazite. Die Hauptrolle bei der violetten Vergangenheitsbewältigung spielten die Mattersburger, die in Hälfte eins nur sechs Fouls begingen.



Bei den Burgenländern saß Domoraud nur auf der Bank, es spielten die offensiven Urgesteine Naumoski und Mörz. Der hatte ja zuletzt gegen Rapid beim 1:1 zwar nicht überragend gespielt, aber ein Tor geschossen. Gegen die Austria brachte er es in Hälfte eins auf vier - nicht Tore, sondern Ballkontakte.