Austria gegen Rapid live - so steht es im 349. Wiener Derby
Jahrelang war ein Unentschieden der heiße Tipp für das Derby. Doch damit war es 2024 vorbei.
Mittlerweile sieben Duelle zwischen der Austria und Rapid endeten jeweils mit einem Sieger. Vier Mal jubelten die Grünen, drei Mal die Violetten.
Auch im 349. Duell der Erzrivalen wäre es logisch, wenn von beiden Seiten auf Sieg gespielt wird: Es geht auch darum, im Titelkampf vorne dranzubleiben.
Nach dem Derby-Eklat beim 2:0 für die Austria durch Rapid-"Fans" im Februar verzichten die Hütteldorfer auf Karten für den Auswärtssektor. Verkauft wurden Tickets lediglich an Austria-Mitglieder und Abonnenten.
Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr in Favoriten steht:
Für Austria-Trainer Stephan Helm geht es nach der doppelten Freude mit Geburtstag und dem neuen Vertrag bis 2028 um den dritten Derbysieg in Folge. Das gelang den Veilchen zuletzt 2013, in der Meistersaison.
Für Johannes Hoff Thorup ist es die zweite Chance, nach der verdienten Niederlage beim Derby-Debüt. Der Rapid-Trainer wähnt sein Team mittlerweile wesentlich weiter und "viel klarer in den Abläufen".
Gepfiffen wird die Partie von Harald Lechner. Der Routinier aus Wien hat bereits ein Dutzend Derbys geleitet, einmal schaffte es Lechner im Happel-Stadion sogar, das Prestigeduell ohne gelbe Karten zu beenden.
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