Austria gegen Rapid live - so steht es im 349. Wiener Derby

Jahrelang war ein Unentschieden der heiße Tipp für das Derby. Doch damit war es 2024 vorbei.

Mittlerweile sieben Duelle zwischen der Austria und Rapid endeten jeweils mit einem Sieger. Vier Mal jubelten die Grünen, drei Mal die Violetten.

Auch im 349. Duell der Erzrivalen wäre es logisch, wenn von beiden Seiten auf Sieg gespielt wird: Es geht auch darum, im Titelkampf vorne dranzubleiben.