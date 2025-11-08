Bundesliga live: So steht es bei Austria gegen GAK

Nach drei Niederlagen in den jüngsten vier Partien will die Wiener Austria die Negativserie gegen Schlusslicht GAK stoppen. Die Grazer kommen aber nach dem ersten Saisonsieg mit Aufwind und der Hoffnung, die "Rote Laterne" an Blau-Weiß Linz abzugeben. Der Vorletzte tritt beim Neunten Ried an. In einer weiteren Cup-Final-Neuauflage gastiert Hartberg beim WAC.

Die Wiener rutschten aus der oberen Tabellenhälfte, sind nur noch Siebenter. Sowohl beim 0:3 gegen Salzburg als auch beim 1:2 zuletzt in der Südstadt gegen Hartberg stand es schon nach 16 Minuten 0:2. "Wir wollen nach den Niederlagen unbedingt eine Reaktion zeigen und uns für den Aufwand, den wir am Platz betreiben, belohnen", sagte Austria-Trainer Stephan Helm. Dafür gelte es, den Spielverlauf mehr auf die eigene Seite zu ziehen und die Null zu halten. Das gelang diese Saison erst zweimal. Mit 20 haben die Wiener die zweitmeisten Gegentore nach dem GAK (21) erhalten.