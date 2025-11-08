Pacult kommt früh unter Druck: Zehn Hartberger siegen beim WAC
Interessantes war in Wolfsberg bereits vor der Partie zu hören: WAC-Präsident Riegler erzählte auf Sky, dass sich die Mannschaft immer noch mit dem Abschied von Ex-Coach Kühbauer ebenso wie mit Nachfolger Pacult schwertue und zuletzt stundenlange Gespräche nötig waren.
Auf dem Rasen überließ Hartberg wieder einmal dem Gegner den Ball – und konterte. 20 Prozent Ballbesitz waren genug für das 0:1: Teamgoalie Polster verfehlte eine Flanke, Hennig staubte aus dem Rückraum ab (28.).
Nach der Pause schien der WAC-Ausgleich nahe. Avdijaj vergab eine große Chance, Hofmann sah Gelb-Rot (49.). Doch auch in Unterzahl kann es Hartberg: Havel sprintete auf und davon, 0:2 (74.). Das 1:2 passierte Vincze, das zweite Eigentor der Rapid-Leihgabe (86.). Renner sah für eine Tätlichkeit noch Rot (96.).
Intensives Duell bei Ried gegen Blau-Weiß Linz
Zwei Mannschaften, die vor der Dreierkette auf intensive Zweikämpfe setzen, prallten in einem OÖ-Derby aufeinander – bei der Ausgangslage war klar, dass es in Ried gegen Blau-Weiß zur Sache geht. Passend dazu traf mit Bajic ein local hero gegen die vor der Pause noch gefährlicheren Linzer zur Führung der Hausherren. Der Ex-Rapidler war in Mutandwas Schuss gespritzt (49.). Nach einem Traumpass war Bajic allein vor dem Tor, verfehlte dieses aber (54.).
Das 1:1 ermöglichte der VAR: Weissman war zu schnell, aber beim Lochpass doch nicht im Abseits (71.). In Minute 97 ermöglichte ein Fehler von Goalie Baier dem Rieder Mutandwa den Kopfball zum 2:1.
