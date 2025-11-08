Pacult kommt früh unter Druck: Zehn Hartberger siegen beim WAC

Interessantes war in Wolfsberg bereits vor der Partie zu hören: WAC-Präsident Riegler erzählte auf Sky, dass sich die Mannschaft immer noch mit dem Abschied von Ex-Coach Kühbauer ebenso wie mit Nachfolger Pacult schwertue und zuletzt stundenlange Gespräche nötig waren. Auf dem Rasen überließ Hartberg wieder einmal dem Gegner den Ball – und konterte. 20 Prozent Ballbesitz waren genug für das 0:1: Teamgoalie Polster verfehlte eine Flanke, Hennig staubte aus dem Rückraum ab (28.).

Nach der Pause schien der WAC-Ausgleich nahe. Avdijaj vergab eine große Chance, Hofmann sah Gelb-Rot (49.). Doch auch in Unterzahl kann es Hartberg: Havel sprintete auf und davon, 0:2 (74.). Das 1:2 passierte Vincze, das zweite Eigentor der Rapid-Leihgabe (86.). Renner sah für eine Tätlichkeit noch Rot (96.).