Austria: Zwei Neuzugänge an einem Tag

Ebenfalls am Freitag bestätigte die Austria die Ankunft von Alon Turgeman aus Israel. Der 26-Jährige, der in der abgelaufenen Saison an Hapoel Haifa verliehen war, wechselt von Maccabi Haifa ablösefrei nach Favoriten und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den "Veilchen".

Im März 2018 feierte Turgeman sein Debüt im israelischen Nationalteam, mit dem er am 9. Juni auf Argentinien trifft. "Das ist mein erstes Mal, dass ich außerhalb Israels spiele, und ich bin sehr glücklich, dass ich hier bei Austria Wien unterschreiben durfte", sagte Turgeman, der nach seiner Vertragsunterzeichnung in der Geschäftsstelle noch eine kleine Runde in der Generali-Arena drehte und sich unter anderem bereits seine neue Heimkabine ansah. "Das Stadion sieht wirklich großartig aus. Ich will hier mit der Austria große Erfolge feiern", betonte der Torjäger.