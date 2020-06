Auftakt zu Rapids 16-Tage-Tournee

Auf Peter Schöttel wartet eine neue Erfahrung in seiner Trainer-Karriere: Erstmals betreut der 45-Jährige einen Europacup-Starter. Die damit verbundenen englischen Wochen haben einen ungewohnten Rhythmus zur Folge: Mit dem Spiel in Wiener Neustadt beginnt eine Tournee mit fünf Stationen in 16 Tagen.



Nach dem Duell mit Schöttels Ex-Klub geht es am Mittwoch nach Belgrad, ehe am Donnerstag in Novi Sad (21 Uhr) das Hinspiel der dritten Quali-Runde zur Europa League auf dem Programm steht. In seiner Spielerkarriere hatte Schöttel für Rapid keine Einsätze in Serbien: "Nur mit dem Team, gegen das damalige Jugoslawien beim 1:4 im Jahr 1990."



Zurück in Wien warten die Heimspiele gegen die Austria (5. August) und Novi Sad (9. August). Drei Tage danach muss Rapid dann in Salzburg bestehen.