Aufsteiger Adeyemi oder Oldie Müller? Flick hat die Qual der Wahl

Die bewährten Kräfte, Routiniers wie Thomas Müller und Marco Reus oder doch die junge Garde mit Kai Havertz und auch Karim Adeyemi? Bundestrainer Hansi Flick hat in der deutschen Nationalmannschaft in der Offensive ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung.

In der WM-Qualifikation geht es für den Ex-Weltmeister am Freitag (20.45 Uhr/live RTL) in Hamburg gegen Rumänien. Die gesamte Angriffs-Lotterie von Flick lautet sogar 4 aus 9.

„Wir haben einen sehr guten Konkurrenzkampf aufgrund der Qualität der Spieler“, stellte DFB-Direktor Oliver Bierhoff erfreut fest. Auch wenn der einstige Mittelstürmer den klassischen Neuner alter Prägung im deutschen Team vermisst, gebe es vielfältig einsetzbare und torgefährliche Offensivakteure.

Flick gefällt das. „Wir sind auf allen Positionen mehrfach gut besetzt. Jeder will natürlich spielen. Es ist Grundvoraussetzung für eine Mannschaft, dass jeder im Wettkampf mit den Mitspielern sich steigert“, sagte der 56-Jährige.

Perfekter Start

Der Löw-Nachfolger setzt gegen Rumänien und drei Tage später in Nordmazedonien auf Angriff: Seinen 12:0-Start gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) will Flick möglichst fortsetzen. Bierhoffs Anspruch ist es, die Tabellenführung auszubauen und im Idealfall das Ticket zur WM 2022 in Katar schon vor den abschließenden Quali-Spielen im November zu lösen.