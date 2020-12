Eklat in Gladbach: ÖFB-Legionär Posch Opfer einer Spuckattacke

RB Leipzig hat es in der deutschen Bundesliga verpasst, gegenüber Bayer Leverkusen und Bayern München vorzulegen. Vor dem Topspiel am Samstagabend trennten sich die Sachsen und der Nachzügler 1. FC Köln torlos. Eintracht Frankfurt setzte sich auch dank eines Treffers von ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker 2:0 bei Augsburg durch. Der kurz zuvor eingewechselte Salzburger traf in der 87. Minute. Hoffenheim setzte sich mit einem Mann mehr 2:1 bei Mönchengladbach durch.

Bei einer entscheidenden Szene des Spiels stand ebenfalls ein Österreicher im Mittelpunkt. Denn Hoffenheim-Innenverteidiger Stefan Posch wurde in der 78. Minute Opfer einer Spuckattacke durch Marcus Thuram. Das zeigten die Fernsehbilder eindeutig und ließen dem Schiedsrichter nach VAR-Intervention keine andere Wahl, als den Franzosen mit einer Roten Karte vom Platz zu stellen.